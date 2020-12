Kasupke sagt ...

Na det hat uns jrade noch jefehlt! Eene Mutation von dem vadammten Coronavirus breitet sich in jar nich mehr so merry old England aus. Unsa Oba-Virianer Drosten hat jestan im Radio jesacht, det sei nich so schlimm, und die Mutation sei bestimmt ooch schon in Deutschland anjekommen. Aba wie imma bei Corona: nüscht Jenauet weeß man nich. Jedenfalls ist der jesamte Reiseavakehr von Großbritannien nach Europa vorsichtshalba erstma einjestellt. Aba die Briten wollten ja sowieso nüscht mehr mitte EU zu tun haben. Bloß ob se sich ihre Splendid Isolation so vorjestellt ham?

