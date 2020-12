Kasupke sagt ...

Wenn Trude und ick spazieren jehn, sind wa neuadings oft nostaljisch-jerührt. Der Lockdown hat nämlich für die Rückkehr der juten alten Thermoskanne jesorcht. Nee, keene Designateile, sondan det Traditionsmodell mit Deckel, der ooch Trinkbecha is. Meen Onkel Willi seelich zum Beispiel is nie ohne sone Kanne ins Büro jefahren. Damals jabs noch keene Kaffeeautomaten und Koffie tu go im Pappbecha schon jar nich. Jetz sitzen janz ville Leute vatraut zu zweet uff ner Bank im Park oda am See und ham ihrn selbstjekochten Heeßen fürn Plausch dabei. Manchma duftet et ooch varräterisch nach Jlühwein. Aba ohne Rudelbildung hab ick da ooch nüscht jejen.

