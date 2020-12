Kasupke sagt ...

Bei Tesla in Jrünheide loofts nich rund. Mista Musk darf seine Supa-Lackiererei nich weita ausbauen, weil er sein Pfand nich rechtzeitich hintaleecht hat. Det Brandenburja Umweltamt will von ihm hundat Millionen Euro – als Sichaheit, falls die Fabrik am Ende doch nich jenehmicht wird und allet wieda abjerissen werden muss. Scheint schwierich zu sein mit der Kohle für den Milliardär. Und ick dachte, der zahlt det aus der Portokasse. Außadem darf olle Musk uffm Teil von dem Jelände keene Bäume mehr fälln, weil da Zauneidechsen übawintan. Det is doch ma ne neue Variante von David jejen Goliath. Ob der Mann schon bereut, det er hier bauen will?

