Kasupke sagt ...

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum - nie warste wichtija als in diesem Jahr. So als könnten die immajrünen Zweije det olle Virus bannen, ham die Weihnachtsbaumhändla mehr Konjunktur als in den vajangenen Jahren. Unsa Baum wartet uffm Balkon im Eima uff sein Ufftritt. Diesmal wolln wa den schon Sonntach, am vierten Advent schmücken und nich wie sonst am Tach vor Heilichabend. „Denn könnwa uns länga dran erfreun, wo wa eh Zuhause hocken müssen“, hat Trude beschlossen. Stümmt. Und uffm Adventskranz steckt ja ooch schon der zweete Satz Kerzen.

