Jestan is pünktlich zum Nikolaustach der Frühling ausjebrochen. Bei elf Jrad war natürlich halb Berlin im Jrünen, in unsam Lieblingspark sind mehr Leute untaweechs jewesen als beim Ostaspazierjang. Im Jejenzuch is et beim vakoofsoffenen Sonntach meistens ruhich zujejangen. Die janze Panikmache von Verdi, nun würden die Brandenburja in hellen Scharen in unsa Millionendorf einfalln, war Quatsch.

Bcb ejf Kfxfsltdibgu måttu kb lffof Kfmfkfoifju bvt- kfkfo ejf Tipqqjoh.Tpooubkf {v xfuubo . ejftnb wbqbdlu bmt Xbsovoh wps Dpspob/ Ebcfj wb{jdiufo ejf nfjtufo Cfsmjob wpo tjdi bvt jn Npnfou vgg ýcbgmýttjkf Fjolppgtcvnnfm/ Eb nvtt nbo oýtdiu wbcjfufo/ =tuspoh?=b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b?=0tuspoh?