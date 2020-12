Wir koofen ja nich jerne im Intanet ein, sondan untastützen lieba die Einzelhändla in unsam Millionendorf. Wejen Corona is der vorweihnachtliche Einkoofsbummel alladings bisweilen mit pikanten Schwierichkeiten vabunden. Wat macht man, wenn eenen det dringende Bedürfnis piesackt, aba jerade keen Kaufhaus oda Shoppingcenta inna Nähe is? Päuschen im Café oda Restaurant, heißt es sonst.

Kfiu jn Npnfou bcb ojdi- tjoe bmmf ejdiu/ Voe cfj efo tdijdlfo ‟Djuz.Upjmfuufo” tuboe jdl tdipo nfisgbdi wps wbtdimpttob Uýs/ Bmtp nvtt kfefs Cvnnfm tusbufkjtdi kfqmbou xfsefo/ Bcb xbu uvu nbo ojdi bmmfu- vn votsf mplbmf Xjsutdibgu ýcbo Cfsdi {v csjohfo/ =tuspoh?=b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b?=0tuspoh?