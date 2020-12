Manchma isset schon rejelrecht komisch, wat in Sachen Corona so jemacht wird. Jestan war ick bei der Bank, Jeld holn, und denn musst ick noch ‘n Bankberata sprechen. Also hab ick brav uff Einlass jewartet, und als ick rin durfte, hat ne junge Dame meene Temperatur jemessen. „Alles in Ordnung“, hat se jesacht. Schön, sag ick und wollte aba nu wissen, wie hoch meene Temperatur is.

„Das darf ich Ihnen nicht sagen, Datenschutz!“, hattse jeantwortet. Da war ick janz vadattert. Corona setzt fast allet außa Kraft , aba der Datenschutz, der is heilich. Sojar wenn’s um die eijene Körpatemperatur jeht. kasupke@morgenpost.de