Also nach der Null-Zu-Sechs-Klatsche jejen Spanien hat man doch nu wirklich jedacht, det olle Jogi Löw nu endlich als ewija Bundestraina abjelöst wird. Eijentlich wäre det schon nach der peinlichen Pleite bei der WM in Moskau fällich jewesen. Aba wat macht der DFB? Vakündet doch tatsächlich volla Stolz, den „Weg der Erneuerung der Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw uneingeschränkt fortzusetzen“.

Also irjendwie erinnert mir det an die SED-Durchhalteparolen von olle Honecka: „Den Jogi in seinem Lauf hält weda Ochs noch Esel auf“. Armet Fußball-Deutschland...

