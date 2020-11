Kasupke sagt ...

Trude und ick warn jestan Abend am Kudamm und habn uns die Weihnachtsbeleuchtung anjekiekt. Is imma schön, der Lichtaglanz und inna Corona-Krise außadem een Stück Hoffnung. Det die Beleuchtung in diesem Jahr etwas wenija üppich ausfällt, kann ick vaschmerzen. Wat mir aba uffreecht, is die lapidare Ankündijung unsra Wirtschaftssenatorin, die Lichtaketten in Zukunft nich mehr finanziell zu untastützen. Is nich Uffjabe des Senats, meent Madame Pop, basta. Det hat sich vor zwee Jahren noch janz andas anjehört. Früha hat Wall die Beleuchtung bezahlt. Aba die Vaträje hat unsre weise Landesrejierung jekündicht. Sollte allet bessa werden. Det sehn wa jetz, danke.