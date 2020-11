Kasupke sagt ...

Heute is Black Friday – uff deutsch: een schwarza Freitach. Nich wejen der vaschärften Corona-Rejeln, oda villeicht ja doch. Der Black Friday is mal wieda ne Erfindung aus Amerika, weil da die Leute heute am langen Thanksgiving-Wochenende alle Shoppen jehn. Der Black Friday wird aba vor allem vom Intanet-Handel mit Rabatten und Lock-Anjeboten zelebriert, wo det Online-Jeschäft dank dem vafluchten Corona sowieso boomt und der kleene Laden anne Ecke det Nachsehn hat. Und die Aussicht, vor jedem Jeschäft erstma inne Kälte Schlange stehn zu müssen, wird die Leute ooch nich jrade in die Läden locken.