Kasupke sagt ...

Jestan war Corona-Post vom Rejierenden Müllameesta im Briefkasten. Is ja sehr freundlich, detta sich die Mühe macht, den lieben Berlinerinnen und Berlinern zu schreiben, dettse sich doch bitteschön weita am Riemen reißen solln, also Maske tragen, Kontakte vameiden und Abstand halten solln. „Der November is der Monat der Eigenvarantwortung.“ Na denn hatta aba den Brief n bißchen sehr spät abjeschickt, denn der Novemba is ja nu fast rum. Und noch bessa wäre det jewesen, mit seinen herzlichen Jrüßen jleich ne Maske mitzuschicken – denn hätte sich der janze Uffwand für die lieben Berlinerinnen und Berliner ooch jelohnt.