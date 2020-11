Kasupke sagt ...

Ick hoffe inständich, det wa die Pandemie bald in Jriff kriejen. Denn bleiben uns hoffentlich ooch so ne Jeistesblitze wie von der jungen Frau erspart, die sich am Wochenende uff ner Demo jejen die Corona-Einschränkungen als Widastandskämpferin bezeichnet und sich mit Sophie Scholl vaglichen hat. Also entweda hat die im Jeschichtsunterricht imma nur „Bravo“ jelesen, oda die leidet unta Jrößenwahn. Bei so ner Vaharmlosung der Nazi-Diktatur bleibt mir die Luft weg. So werden die Opfa noch nachträchlich vahöhnt. Aba det wirklich Schlimme is nich det Jeschwurbel diesa Trine, sondan det die im Intanet von janz vielen Leuten ooch noch Applaus für ihre Rede kricht.