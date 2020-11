Kasupke sagt ...

Nächsten Sonntach is ersta Advent. Im Alltach merk ick davon kaum wat, Corona übalajat allet. Ick hoffe nur, det der Lockdown wirkt. Wenn wa schon uff so ville Sachen vazichten müssen, darf nich allet umsonst jewesen sein. Zumal die schwer einjeschränkte Vorfreude uff Weihnachten nich nur uffs Jemüt schlächt, sondan ooch ’n Loch in unsre Kasse reißt. Sonst hab ick um diese Zeit schon imma reichlich Fahrjäste inna Droschke, die nachm Jeschenke einkoofen erschöpft aba jlücklich und mit zich Tüten bewaffnet in meene Polsta sinken. Oda sich nachm Weihnachtsmarktbummel mit Jlühwein lieba nach Hause kutschieren lassen. Damit sieht et dieset Jahr janz finsta aus.