Kasupke sagt ...

So wie det aussieht wird uns det vadammte Corona-Virus noch ne Weile beschäftijen. Nu hoffen wa, allen voran die Kanzlerin, uffn Impfstoff, den et villeicht sojar noch im Dezemba jeben soll. Na det wäre ja fast zu schön um wahr zu sein, wenn det Zeuch denn erstens wirklich jejen ne Ansteckung hilft und zweetens keene unerwünschten Nebenwirkungen hat. Is schon erstaunlich, wie schnell det jejangen is. Aba bis denn alle jeimpft sind, wird‘s ja denn noch ne janze Weile dauan. Und ick muss da ooch nich zu den ersten jehörn, da lass ick andan jern den Vortritt. Ick kiek mir erstma an, wie unsre Politika die Impfung vatragen.