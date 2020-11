Mannomann, det war ja nich mit anzusehn, det Debakel der Nationalelf in Sevilla. Null zu sechs - wat für ne bittere Niedalage! Als Deutschland det letzte Mal so ne Klatsche kassiert hat, war Hertha noch Deutscha Meista, 90 Jahre is det her. Und det Allaschlimmste is: Selbst jetzt bleibt Jogi Löw ernsthaft weita Bundestraina. Dabei hätta schon spätestens nach der WM-Katastrophe in Moskau abtreten müssen.

Und da fabuliert der übabezahlte Bundesfrühstücksdirektor Bierhoff wat von Vatrauen, det noch da sei. Pippi Langstrumpf lässt jrüßen: Der DFB malt sich seine Welt, wie se ihm jefällt. kasupke@morgenpost.de