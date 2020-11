Wenn’s um negative Schlachzeilen jeht is een Bezirk imma janz vorne dabei: Neukölln. Ejal ob sich’s um Corona-Infektionszahlen, Drogenhandel oda multikriminelle Aktivitäten von Araba-Clans handelt - Neukölln is imma Spitze! Kann also nich vawundan, wenn die Spur vom spektakulären Bruch im Jrünen Jewölbe in Dresden natürlich nach Neukölln führt.

Mehr als tausend Polizisten ham da jestan die üblichen Vadächtijen hops jenommen und vor allem nach der Beute, den kostbaren Juwelen von Aujust dem Starken jesucht. Aba die bleiben wohl jenauso vaschwunden wie die jeklaute Joldmünze ausm Bode-Museum. kasupke@morgenpost.de