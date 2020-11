Alle kieken uff den Impfstoff, aba damit is die Pandemie nich erledicht. Wirtschaftlich wird Corona noch lange für Heulen und Zähneklappan sorjen. Unsre Rejierung hat Milliarden locka jemacht, um notleidenden Betrieben zu helfen. Oft kommt die Kohle aba nich an, weil die Bürokratie allet ausbremst.

Richtich saua werd ick, wenn Jobcenta von Selbstständijen valangen, die sollen erst alle ihre Rücklajen vafrühstücken, bevor se Jrundsicherung kriejen. Det is amtlich vaordneta Konkurs. Nu hat det Arbeitsministerium diesen Quatsch per „Klarstellung“ beseiticht. Hat aba wieda ewich jedauat - warum? Wenn et ums Twittan jeht, sind Politika doch irre schnell.

kasupke@morgenpost.de