Ick will Ihnen ja nich die jute Laune am Sonntach vamiesen, aba wenn ick mir det Corona-Jeschehn ankieke, gloob ick imma wenija daran, det wa im Dezemba wieda ins Restaurant oda ins Kino jehn könn. Österreich will nu für drei Wochen allet komplett runtafahrn, Frankreich hat schon. Ick kann vastehn, wenn sich Didi Hallervorden uffreecht, det Theata oda Museen schließen mussten, Einkoofszentren und Möbelhäusa aba jeöffnet sind.

Vielleicht wär’t bessa jewesen, wir hätten die ooch dichtjemacht. Und vielleicht kommt’s ooch noch. Wäre gräßlich, aba so’n ewich valängata Teil-Lockdown is bestümmt die schlechteste Lösung. kasupke@morgenpost.de