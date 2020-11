Jestan hamse den Weihnachtsbaum anne Jedächtnikirche uffjestellt – am Freitach, den 13.! Mutich, aba ausnahmsweise isset ma keene traurije Krüppel-Kiefa wie schon öfta in den vajangenen Jahren, sondan een stattlicha Tannenbaum. Det jibt Hoffnung, det der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im Dezemba ooch uffmachen darf.

So’n bisschen Vorfreude uff Weihnachten wär schon nich schlecht. Besondas, weil man ja nu nich jenau weeß, wie det Corona-Weihnachtsfest werden wird. Ick weeß bloß eens: Am zweeten Feiatach jibs bei uns Jänsebraten mit allem Drum und Dran. Freu ick mir jetzt schon druff! kasupke@morgenpost.de