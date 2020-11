Kasupke sagt ...

Pack schlägt sich, Pack vaträgt sich: stadtbekannte Araba-Clans ham nach Massenschläjereien nu Frieden jeschlossen mit ähnlich sympathischen tschetschenischen Banden, die hier ins kriminelle Jeschäft einsteijen wolln. Wo deutsche Justiz und Polizei hilflos daneben stehn, ruft een syrischa Profiboxa als „Friedensrichta“ mal eben seine Brüda im Namen Allahs zur Ordnung. Klingt wie aus ner Fernseh-Serie für Netflix? Nee, is tatsächlich so passiert, Inschallah! Aba unsa jrüna Justizsenator is ooch viel zu sehr damit beschäfticht, den CDU-Chef wejen ner albanen Werbeaktion zu vafolgen, als sich um echte Vabrecha zu kümmern.