Kasupke sagt ...

Det jraue Novembawetta drückt janz schön uffs Jemüt. Und denn noch Corona und die Schließung von Tejel, da kann man schon trübsinnich wern. Wehmütich hab ick am Sonntach dem letzten Flieja hintaherjekiekt. Mit dem Flughafen Tejel hab ick ooch die Erinnerung an alte unbeschwerte Zeiten vabunden, an Pan Am und British Airways, als Fliejen noch wat Besonderet war und Freiheit bedeutet hat und nich endlose Sichaheitskontrollen und Billichpreise uff Kosten det Personals. Aba wer weeß, wann man übahaupt wieda unbeschwert reisen kann. Mir würden schon die Ostsee oda der Schwarzwald reichen – Corona macht bescheiden, ooch wat Reiseträume anjeht.