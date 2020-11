Mensch, war det ‘n dollet Wochenende - trotz Corona. Kaisawetta zum Herbstspazierjang, Hertha und Union ham beede jewonnen und der durchjeknallte Sonnenkönich muss ausm Weißen Haus ausziehn. Nur die Berlina Sozis konnten det nich jenießen. Den droht ihre Spitzenfrau valustich zu jehn.

Die FU will nu doch noch ma neu vahandeln, ob Franziska Giffey abjeschrieben hat und ihrn Dokterhut zurückjeben muss. Wenn det so kommt, is die politische Karriere von Madame beendet. Die Latte hat se selba so hoch jeleecht. Tragisch, dieset Bedürfnis nach so nem akademischen Titel. Den meisten Berlinan is vamutlich völlich wurscht, ob olle Giffey Frau Dokter is oda nich.

