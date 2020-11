Kasupke sagt ...

Der neue Jroßfluchhafen macht seinem Namen alle Ehre: Kaum issa nu endlich eröffnet, rejnet’s schon durch’s Dach. Wahrscheinlich ne janz neue Art von Brandschutz. Und selbst die sehr bescheidene Eröffnungszeremonie stand unta keenem juten Stern: Olle Woidke hatte Corona, und nu mussten alle mit ihm anwesenden Herrschaften erstma in Quarantäne. Tja, der Fluch det BER lässt sich nich brechen. Und die Tatsache, det dank Corona kaum een Mensch noch irjendwohin fliejen will und kann, is ooch nich jrade ermutijend. Ick sach ma, da liecht noch lange keen Sejen uff dem BER, und die Steuajelda wern weita im Märkischen Sand vasickern...