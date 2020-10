Kasupke sagt ...

Heute wird der neue Jroßfluchhafen BER eröffnet, ick kümmere mir aba um Tejel. Trude und ick habn wehmütich Abschied jenommen und warn diese Woche nochma uff der Besuchaterrasse. War schön, bei bestem Herbstwetta den Maschinen beim Starten und Landen zuzukieken, ooch wenn coronabedingt nich so irre viel los war am Himmel. Ick hatte jar nich mehr in Erinnerung, wie riesich die Terrasse is. Ville Platz und beste Aussicht in alle Himmelsrichtungen. Aber nich nur det war super an Tejel. Der Airport war einfach jroßartich – jut erreichbar, kurze Weje, menschliche Dimensionen. Ick halte det nach wie vor fürn Riesenfehla, det unsre weisen Politika Tejel schließen. Also, altet Haus, wir vadrücken ne Träne im Knopploch und wünschen Dir allet Jute für de Zukunft.