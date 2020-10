Kasupke sagt ...

Seit heute jilt wieda die Wintazeit. Habn Se dran jedacht, Ihre Uhrn umzustelln? Dank meena Supa-Eselsbrücke (meene treuen Lesa kenn die schon) wusst ick ja, det ick diesma den Wecka eene Stunde zurückstelln musste: Im Frühjahr stellt der Jastwirt die Stühle vor die Türe, im Herbst stellta se wieda zurück in Kella. Nu hab ick zwee Wünsche. Erstens, det die dusslije Zeitumstellung nächstet Jahr endlich abjeschafft wird und zweetens, det die Jastwirte die Corona-Krise übaleben, damit ick meene Eselsbrücke wieda anwenden kann, falls et doch länga dauat mit dem Abschaffen. Det Wetta heute soll übrijens ooch det Prädikat Wintazeit Lüjen strafen. Also nüscht wie raus!