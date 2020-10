Kasupke sagt ...

Keene schönen Aussichten für die kommende dunkle Jahreszeit und übahaupt: allet wird abjesagt - vom schönen Weihnachtsmarkt uffm Gendarmenmarkt, wo wa imma jerne hinjejangen sind bis zu den jroßen Messen, die Jeld und Jäste inne Stadt bringen. Wo soll det bloß allet hinführn? Vor lauta Corona-Spezial-Sondasendungen im Fernsehn wird mir schon janz blümerant. Karl Lautabach, Klaus Kleba und Co. vakünden jeden Abend uffs neue die Apokalypse. Also irjrendwie is die ständije Panikmache ooch nich hilfreich. Oda soll det so sein, damit wa alle in Schockstarre uffm Sofa sitzen bleiben?