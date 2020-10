Kasupke sagt ...

Während die Chinesen schon wieda fröhlich feian, dürfen wir vorm nächsten Lockdown zittan. Selbst im Berchtesgadener Land steijen die Infektionszahlen in die Höhe. Und ick dachte imma, da is die Welt noch in Ordnung. Unsam Rejierenden Müllameesta is der Kragen jeplatzt, weil den Leuten die Sperrstunde nich jefällt. Im Somma hat der Senat beede Oogen zujedrückt bei den nächtlichen Partys, und nu wird’s schwierich, det allet im Zaum zu halten. Von dem Personalmangel in sämtlichen Ämtan ma janz zu schweijen … Und wozu hat die Rejierung eijentlich ne Milljonen-teure Corona-Warn-App entwickelt, wenn doch alle Kontaktpersonen mühsam abtelefoniert werden müssen?