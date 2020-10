Kasupke sagt ...

Kaum hat die Polizeipräsidentin erkannt, det Kennzeichen für Radfahra jeeijnet wärn, Rowdies uff zwee Rädan zu disziplinieren, wird se ooch schon vonna jeschlossenen Front der Radaktivisten niedajemacht. Dabei würde die Hemmschwelle, Fußjänga uffm Bürjasteich umzunieten jarantiert sinken, wenn’s wenichstens theoretisch ne Chance jäbe, den Übeltäta zu identifizieren bevor er oda sie unerkannt abhaut. Und rote Ampeln fänden bei Kampfradlan villeicht ooch mehr Beachtung, wenn een Kennzeichen am Rad zu erkennen is. Wer sich an die Vakehrsrejeln hält, kann eijentlich nüscht dajejen haben.