Ick mach Ihnen heute een Jeständnis: Ick habe am Sonnahmt Klopapier jekooft. Nich, um zu hamstan, sondan weil et schlicht und einfach alle war und uff Trudes Zettel stand. Die kleene Runde durchn Drojeriemarkt war wie Spießruten loofen. Mehrere Damen kiekten mir scheel an oda grinsten.

So ville Uffmerksamkeit hab ick als Kunde schon lange nich mehr jenossen, war mir aba eha unanjenehm. Det Rejal war übrijens fast leerjefeecht, wenn Se heute ooch Bedarf haben, sollten Se sich ranhalten ... Komisch is aba, det mir dauand Leute einreden wolln, die Warnungen vor Corona sind Hysterie. Und gleichzeitich hamstan se Klopapier. Wer is denn jetz hysterisch? kasupke@morgenpost.de