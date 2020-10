Een Land nachm andan schafft det Beherbergungsvabot wieda ab. Jerichte sajen, et jibt keenen Beweis, det Menschen in Ferienwohnungen und Hotels Corona hochtreiben. Mit ner ähnlichen Bejründung wurde die Sperrstunde für elf Berlina Jastwirte jekippt. Uff der andan Seite saacht unsre Jesundheitssenatorin, det inzwischen bei 90 Prozent der Infektionen jar nich mehr nachvollziehbar is, wo se herkommen.

Wat fang wa nu damit an? Wird jetz jede Einschränkung vor Jericht aus Mangel an Beweisen wegjeklaacht? Und dann? Lejen wa die Hände in Schoß? Eijenvaantwortung is wichtich, keene Fraje. Aba reicht det? Vatrauen is jut, Kontrolle is bessa. kasupke@morgenpost.de