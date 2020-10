Ende Oktoba macht der Fluchhafen BER uff, diesma wohl tatsächlich. Für die meisten Berlina Taxifahra is det alladings keen Freudentach. Det liecht an dem dollen Kompromiss, den unsre weise Vakehrssenatorin mit dem zuständijen Brandenburja Landkreis ausjekungelt hat. Nur 300 Droschkenkutscha aus unsam Millionendorf dürfen am BER Fahrjäste uffnehmen. Die Lizenzen wern valost – für een Jahr. Wer nich jewinnt, darf nur Fahrjäste am Fluchhafen absetzen und muss leer wieda nach Berlin zurückfahren.

Det is wirtschaftlicha und umweltpolitischa Schwachsinn. Außadem entsteht ne Zwee-Klassen-Jesellschaft. Schließlich sind üba 7000 Taxis in Berlin untaweechs. kasupke@morgenpost.de