Nich mehr lange und Weihnachten steht vor der Türe. Wer weeß, wie wa det in Corona-Zeiten feian werden. Falls Ihnen noch ne Jeschenk-Idee fehlt, könnten Se Ihra Liebsten een Hochdruckjebiet vaehren. Is nich janz so romantisch wie n’ Stern am Himmel, aba ooch janz nett. Und nich janz billich. 360 Euro kostet ne Schönwettafront im Hoch-und-Tief-Shop der Freien Universität.

Für die Herren der Schöpfung bietet sich det nich so an, da jibts nur Tiefs, die sind aba mit 240 Euro billija. Also een Trude-Hoch könnt‘ ick ma jut vorstelln, aba als Kasupke möcht ick Ihnen keen Rejen bringen, sondan imma nur eitel Sonnenschein und een Lächeln im Jesicht. kasupke@morgenpost.de