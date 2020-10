Mit der neuen Sperrstunde isset wie mit allem in Berlin. Janz ville halten sich dran, janz villen is det wurscht. Is ja ooch schwierich, inna Stadt, die seit Jahrzehnten keene Sperrstunde mehr jekannt hat, jetz plötzlich um elf die Rollläden runterzulassn. Aba bei allem Vaständnis: Sichaheit jeht nu ma vor.

Det Recht det Einzelnen uff persönlichet Besäufnis in alla Öffentlichkeit endet da, wo die Jesundheit seines Nachbarn jefährdet is. Det will bloß nich jeda einsehn. Ausbaden müssen det ma wieda die Polizisten und die Mitarbeeta von den Ordnungsämtan. Dabei wär't janz einfach: Drei Wochen ma alleene zu Hause inne Pulle kieken und jut is.