Im Hause Kasupke hängen die Flaggen uff halbmast. Wir wollten uns ’n schönet valängatet Wochenende uffm Darß jönnen – aba det hat sich wejen Corona erledicht. Unsa Millionendorf is jetz komplett Risikojebiet, da dürfen wa vorläufich nich mehr nach Meck-Pomm. Herzlichen Dank an alle Feiawütijen und Maskenvaweijera.

Ick gloobe, janz ville Berlina wern ihre Herbstferien nu doch zu Hause vabringen müssen. Is ja schön, det man det Beherbungsvabot mit nem negativen Coronatest umjehen kann. Aba wenn der nich älter als 48 Stunden sein darf, is det doch de facto in den meisten Fällen unmöglich. Anreisen muss man ja schließlich ooch noch. Nu sind wa die Hauptstadt der Frustrierten.

