Olle Trump is jetz wieda im Weißen Haus. Schön, wenn et ihm bessa jeht, jönn ick wirklich jedem. Aba wie er seine Selbst-Entlassung aus der Klinik als Heldenepos jefeiat hat, da kann ick mir nur an Kopp fassen. Er fühlt sich bessa als vor 20 Jahren, meenta und rennt schon wieda ohne Maske rum. Dabei is er immer noch hochansteckend – seine Mitarbeeta tun mir echt leid.

Den Amerikanan erklärta, sie solln keene Angst vor Corona haben. Det wern vor allem die Familien der 210.000 Toten und alle Leute, die keene Supa-Krankenvasorjung wie Trump haben, richtich jerne hörn. Aber wer jedacht hat, det Virus bringt den Mann zur Vanunft, gloobt ooch an‘ Weihnachtsmann. kasupke@morgenpost.de