Kasupke sagt ...

Am Wochenende fang‘ in Berlin die Herbstferien an, und jefühlt jeda zweete will vareisen. Wer wat in Schleswich-Holstein jebucht hat und in eenem der vier Bezirke wohnt, die se als Risikojebiet jebrandmarkt haben, hat jetz schlechte Karten. Viele wissen ooch jar nich, welche Ufflajen se nu erfüllen müssen. Ne Freundin von uns hat keene Lust uff Quarantäne und möchte ihrn Urlaub in Timmendorf am liebsten stornieren. Aba kricht se ihr Jeld wieda? Die haben ja keen Einreisevabot vahängt. Und wat wäre mit mir? Ick wohne zwar nich in Mitte, bin aba dauand mit meena Droschke da. Ick weeß nich, ob det so sinnich is, jeden Bezirk einzeln anzukieken. Wir sind doch een Berlin.