Kasupke sagt ...

Bundeswehrsoldaten helfen inna Corona-Krise. In Jesundheitsämtan machen se mit, die Kontakte von Infizierten nachzuvafoljen. Übaall in Deutschland sind se willkommen, oft sojar sehnsüchtich erwartet – nur in Friedrichshain-Kreuzberch nich. Da will man keene Soldaten, weil Linke und Jrüne darin ne Jefahr für die Demokratie sehn und die Hilfe wejen „der Erfahrungen mit dem deutschen Militarismus eindeutig ablehnen“. Jehts noch? Det Kritik von allen Seiten eimaweise üba den Bezirk fließt, intressiert die ideologisch Vabohrten ooch nich. Sie habn allet im Jriff, behaupten se. Ob det die übalasteten Mitarbeeta im Jesundheitsamt ooch so sehn? Ick schäme mir fremd.