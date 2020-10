Nu hattet olle Trump ooch erwischt, det Coronavirus, und seine Frau Melania jleich mit. Ihn hamse sojar ins Krankenhaus jebracht. Ick wünsche beeden beste Jenesung, denn mit seine 74 Jahre jehört der US-Präsident zur Risikogruppe. Ob det seine Wahlchancen steijert oda nich, wird nu viel spekuliert.

Eha nich, gloob ick, und ooch nich, detta nur so tut als hätta Corona, wie manche behaupten. Sein Herausfordera Biden is noch jesund, aba mit seine 77 Jahre ooch nich mehr janz frisch. Det sich in dem riesijen Land Amerika außa zwee üba 70-Jährijen niemand findet, der oda die Präsident werden will, is schon merwürdich.

