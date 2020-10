Kasupke sagt ...

Wenn’s nachm Senat jeht, is janz Berlin een Risikojebiet. Wahrscheinlich wern se in Brandenburch und Meck-Pomm demnächst wieda die Jrenzen für Ausflügler aus Berlin dichtmachen. In Wahrheit sind det ma wieda die üblichen Vadächtijen in den Party-Bezirken Mitte, Neukölln und Kreuzberch, die uns die steijenden Infektionszahln beschern. Und ausjerechnet da lehnt det dunkeljrüne Bezirksamt die Vawaltungshilfe vonne Bundeswehr in Sachen Corona ab! Mit ideologischen Scheuklappen wird dem Virus aba nich beizukommen sein. Ick warte also uff die nächste Alarm-Meldung ausm Bundesjesundheitsministerium, die denn lautet: Von Fahrten in die Innenstadt von Berlin ist dringend abzuraten!