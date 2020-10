Kasupke sagt ...

Am Wochenende feian wa 30 Jahre Deutsche Einheit. War und is nich imma allet schön zwischen Ost und West, is ooch noch nich vollendet, dennoch ham wa allen Jrund zu feian, find ick. Aba wie jestalten wa det Fest? Wenn ick mir die Supamarkt-Prospekte ankieke, die Trude imma mitbringt, solln wa janz ville Lebensmittel ausm damaljen Beitrittsjebiet koofen. Und da jibt et dann tatsächlich Büchsen mit „NVA Feldsuppe“. Man könnte ooch Erbsensuppe mit Bockwurscht dazu sajen, aba det is nich so ostalgisch. Für alle, die zu jung oda vajesslich sind: NVA war die Volksarmee der DDR und eng vabunden mit SED und Stasi. Da jibts nüscht zu feian, ooch nach 30 Jahren nich.

