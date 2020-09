Kasupke sagt ...

Na det hat uns jrade noch jefehlt: nachdem det mit Gorleben nüscht wird, ham Geologen festjestellt, det selbst der märkische Sand jeeijnet wäre, um da drin Atommüll zu vasenken. Normalaweise vasickan da nur die Milljarden vom BER, der Lindenopa und andan jroßen Bauprojekten. Aba mit dem Laga für Atommüll is det so wie mit dem Bau von neuen Wohnungen und Straßen: im Prinzip weeß jeda, dettet nötich is, aba keena will det vor seina Haustür ham. Sankt Florian lässt jrüßen, aba der Rest der Republik denkt sich wahrscheinlich: Atommüll nach Berlin? Passt doch, die sind da sowieso janz schön vastrahlt...

