Kasupke sagt ...

Diese Woche solln die Corona-Rejeln vaschärft wern, wahrscheinlich looft et uff Kontaktbeschränkungen raus. Ick hoffe nur, det unsa weisa Senat Dienstach wat beschließt, wat sich ooch kontrolliern lässt, sonst nützt det allet nüscht. Bei der Diskussion um Heizpilze inna Jastronomie kriej ick schon wieda Pickel. Strom-Heizstrahla soll’n in allen Bezirken erlaubt wern, Propanjas-Pilze nich. Soll jetz det Ordnungsamt bei jedem Heizding kieken, womit et betrieben wird? Dabei fehln inne Jesundheitsämta Mitarbeeta, um Kontakte nachzuvafoljen. Und den Doofköppen ohne Maske in Bahn und Bus passiert ooch meistens nüscht.

=tuspoh?=b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b?=0tuspoh?