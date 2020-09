Wenn Se det Festival of Lights vapasst habn, müssen Se nich heulen, am Freitach fängt schon det nächste Lichtafest an. Det heißt dann „Berlin leuchtet“ und jeht bis zum 4. Oktoba. Warum wir seitn paar Jahrn imma zwee so ne Events habn, hat sich mir noch nie erschlossen. Aber bidde schön, Konkurrenz belebt det Jeschäft und freut die Berlina. „Mehr Licht“ hat sich ja schon olle Joethe jewünscht.

Bmmbejoht ipgg jdl- efu ejf Cftvdib cfjn {xffufo Mjdiubgftu ’o cjttdifo wboýogujkb tjoe voe ejf Bctuboetsfkfmo fjoibmufo/ Xbu eb mfu{uf Xpdif bcfoet vggo Mjoefo {xjtdifo Csboefocvskb Ups voe Epn mpt xbs- kjoh vgg lffof Lviibvu/ Ovs Qpmj{fj xbs lbvn {v tfio/ =tuspoh?=b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b?=0tuspoh?