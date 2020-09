Kasupke sagt ...

Hamse schon den neuen Werbespruch für die Stadt jesehn? „Wir sind ein Berlin.“ Der Senat hat sojar erklärt, wie er uff diese glorreiche Idee jekommen is. Det soll nämlich bedeuten „Vom Ich zum Wir“. Also schlimma jehts nimma, mit dem Spruch wurden inne DDR die Bauern enteijnet und zwangskollektiviert. Andraseits passt det natürlich, wenn demnächst die jroßen Wohnungsuntanehmen und sojar Jenossenschaften per Volksbejehren enteijnet wern und die Linke von volkseijenen Kaufhäusan träumt. Armet Berlin: Den Sozialismus in seinem Lauf halten Ochs und Esel im Roten Rathaus nich mehr auf.

