Hoch Kevin beschert uns – wie lange anjekündicht – herrlich warme Sommatage, und wat machen die Berlina Bädabetriebe? Natürlich die Freibäda dicht! Wo kämen wa denn da ooch hin, wenn sich die Berliner noch een erfrischendet Bad im kühlen Nass und ‘n Strandkorb am Wannsee jönnen könnten … Det wäre ma echta Dienst am Bürja, meent meen Lesa Hajo. Und recht hatta, denn eijentlich sind landeseijene Untanehmen jenau dazu da. Die jebotene Flexibilität jibs in Berlin aba nur, wenns um uffjemalte Radweje jeht. Wie wärt denn mal mit Pop-up-Freibad? Dajejen hat ooch det Vawaltungsjericht jarantiert nüscht einzuwenden.

