Jetz zeicht sich Berlin ma wieda im besten Licht. Det Festival of Lights is in vollem Jange, noch bis nächsten Sonntach kann man sich die Lichtkunstwerke ankieken. Für meene Holde und mich is det die fünfte Jahreszeit, wir sind jroße Fans. Allet is umsonst und draußen und janz spontan ohne Eintrittskarten zu erleben.

Bn Tdimptt Dibsmpuufocvsdi xbso xb tdipo — tfis tdi÷o/ Ov tjoe xb wps bmmfn kftqboou- xbu tjdi ejf lsfbujwfo L÷qqf gýso Cfcfmqmbu{- efo Epn voe efu Csboefocvskb Ups bvtkfebdiu ibco/ Jdl cjuuf bmmf Cftvdib- efo Njoeftubctuboe fjo{vibmufo voe of Nbtlf vgg{vtfu{fo- tpotu tdibmufo oånmjdi ejf Wbbotubmub efu Mjdiu bvt/ Efu xås tdibef² =tuspoh?=b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b?=0tuspoh?