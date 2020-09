Kasupke sagt ...

Claus Kleber is zwar vorn paar Tajen 65 jeworden, bleibt uns aba trotzdem bis Ende nächsten Jahres als Moderator vom Heute-Journal erhalten. Ick hab mir üba die Nachricht jefreut. Der jehört in unsam Wohnzimma ja schon fast zum Inventar. Und in diesen unsichren Zeiten bin ick froh, wenn sich ma nüscht ändat. Außadem kommt olle Kleber imma janz seriös rüba und steht für ordentlich recherchierte Nachrichten. Det brauch ick inna Corona-Krise janz besondas, jenauso wie meene Lieblingszeitung. Dieset wilde Vaschwörungsjeschwurbel nach dem Motto „Doch, det stümmt, hab ick im Internet jelesen“ kann ick schon nich mehr hörn.

=tuspoh? =b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b? =0tuspoh?