Kasupke sagt ...

So einfach kann Politik sein. Enteijnungsbefürworta vaanstalten ne Kundjebung in Jrunewald, bei der se die Anwohna pauschal als Spekulanten diffamiern, se ufffordan, ausm Haus zu komm und „sich zu stelln“ und vom Schafott als Strafe schwadroniern. Wenn sich Politika alla Partein zu recht beschwern, machen sich die Enteijnungsapostel schnell n’ schlanken Fuß und sajen: Ach, war doch nur Satire. Und Satire darf ja allet, wie olle Tucholsky festjestellt hat. Nee, so einfach kann man sich det nich machen. Die Vaanstaltung war doof und jeschmacklos, Punkt. Satire befreit nich vom Nachdenken und rechtferticht vor allem nich, Menschen so platt Angst zu machen.

