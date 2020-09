Kasupke sagt ...

Jestan warn Trude und ick beim Jubiläums-Festjottesdienst inna Kaiser-Wilhelm-Jedächtniskirche. Die wurde vor 125 Jahren einjeweiht. Mit dem Neubau hab ick lange jefremdelt, heute schätz ick det wundabare blaue Licht und die dolle Akustik sehr. Der Jottesdienst war würdich, die Musik eindrucksvoll, die Predicht bewejend. Nu sagn Se, det Se mit so christlichem Jedöns nüscht am Hut habn, aba die Jedächtniskirche is wat besondret, ooch als Erinnerungsort. Da spiejelt sich die Jeschichte unsra Stadt wie sonst nirjendwo – Krieg und Frieden, Zusammenbruch und Neubejinn. Kann man sich ma mit beschäftijen, ooch wenn man sonst nich inne Kirche jeht.

