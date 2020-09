Kasupke sagt ...

Wie jehts eijentlich dem armen Nawalny inna Charité? Det is wirklich übel, wie in Russland Regimekritika mundtot oda janz mause jemacht wern. Vajiften is da ne janz beliebte Methode, und der Nawalny is eena inna langen Reihe von Opfan. Aba der lupenreine Demokrat Putin weeß ma wieda von nüscht. Und die einzijen, die ihm det glooben, sind treue Kommunisten. Uff die Linke in Deutschland kann sich der Kreml eben valassen. Gysi wittat sojar ne Vaschwörung jejen die Gaspipeline Nordstream 2. Apropos: Wat sacht eijentlich unsa jroßa Putin-Vasteha und Gazprom-Lobbyist Schröda zu der häßlichen Jeschichte?

